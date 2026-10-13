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Faridabad News: घर में फंदे से लटका मिला महिला का शव

Tue, 13 Oct 2026 10:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:48 PM IST
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Woman's body found hanging in her home.
पिता और भाई ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या कर शव लटकाने का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। फरीदाबाद के आदर्श नगर में मंगलवार को महिला का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान अंजना के रूप में हुई है। मायका पक्ष ने उसके पति और ससुराल के अन्य लोगों पर हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है।
सूचना मिलने पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी सतीश कुमार ने बताया कि वह काफी समय से बल्लभगढ़ की आदर्श कॉलोनी में रह रहे हैं। करीब 10 साल पहले उन्होंने अपनी भतीजी अंजना की शादी आदर्श कॉलोनी निवासी दिनेश (33) के साथ की थी। उनके अनुसार, शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा लेकिन बाद में अंजना के साथ मारपीट होने लगी। मृतक का एक 6 साल का बेटा है। वहीं उसके पति की दुकान है।
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अंजना के भाई कुलदीप ने आरोप लगाया कि उसका जीजा दिनेश शराब पीने का आदी है। नशे में वह परिवार के अन्य लोगों के कहने पर अंजना के साथ मारपीट करता था। परिजनों का यह भी कहना है कि अंजना का मोबाइल छीनकर रखा गया था। उन्होंने आशंका जताई कि अंजना की पहले हत्या की गई और फिर उसके शव को फंदे से लटका दिया गया। परिजनों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पहले ही बंद किए जाने का आरोप भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।
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