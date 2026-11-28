- डॉक्टर ने कई बार बयान के लिए अनफिट बताया, 25 नवंबर को दी अनुमतिसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिम के बाहर कार से उतरते समय एसयूवी की चपेट में आईं जसबीर कौर हादसे के बाद कई दिनों तक पुलिस को बयान देने की स्थिति में नहीं थीं। डॉक्टरों ने उन्हें बयान देने के लिए अनफिट बताया था। 25 नवंबर को चिकित्सकों ने उन्हें बयान देने के लिए फिट घोषित किया। इसके बाद 27 नवंबर को पुलिस ने उनकी शिकायत पर एसयूवी चालक ज्योति चुग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। एनआईटी निवासी जसबीर कौर ने पुलिस को बताया कि 19 नवंबर की सुबह करीब 6:55 बजे वह जिम पहुंची थीं। उन्होंने अपनी इनोवा कार पार्क की और नीचे उतरने लगीं। इसी दौरान गलत दिशा से तेज गति में आई एसयूवी ने उनकी कार की ड्राइवर साइड में टक्कर मार दी। आरोप है कि टक्कर के दौरान वह भी कार की चपेट में आ गईं। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें कार के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बाद में परिजन उन्हें सेक्टर-86 स्थित दूसरे अस्पताल ले गए।पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि हादसे के बाद जसबीर की मेडिकल जांच कराई गई थी। रिपोर्ट में उनके शरीर पर छह चोटें दर्ज की गई थीं। पुलिस ने बयान लेने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें अनफिट बताया। 25 नवंबर को चिकित्सक ने उन्हें बयान देने के लिए फिट घोषित कर दिया। इसके बाद 27 नवंबर को पुलिस ने उनके घर जाकर शिकायत दर्ज की। जसबीर ने एसयूवी चालक की पहचान ज्योति चुग के रूप में की है। उनकी शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एसजीएम नगर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।