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Faridabad News: भारोत्तोलन में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

Wed, 07 Oct 2026 01:10 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:10 AM IST
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Weightlifters displayed their prowess.
फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर में चल रही राज्य स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हो गया। समापन से पहले अंडर 19 और अंडर 17 के मुकाबले खेले गए। इनमें अंडर 19 में सबसे ज्यादा पदकों के साथ कैथल की टीम पहले स्थान पर रही जबकि सोनीपत ने दूसरा और कुरुक्षेत्र ने तीसरा स्थान हासिल किया।
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अंडर 17 में सोनीपत की टीम पहले स्थान पर रही। वहीं रोहतक दूसरे और करनाल की टीम तीसरे स्थान पर रही। बतादें कि इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता की शुरुआत 4 अक्तूबर को हुई थी। प्रतियोगिता के तीन दिनों में 300 से अधिक खिलाड़ियों ने अलग-अलग आयु और भारवर्ग में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता समापन पर डीपीटी मनोज मित्तल ने सभी खिलाड़ियो को सम्मानित किया। संवाद
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