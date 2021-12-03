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बूस्टर को रोजाना 25 लाख की जगह मिल रहा 14 लाख लीटर पानीसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-39 स्थित दयालबाग कॉलोनी में पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि पिछले एक महीने से कॉलोनी के करीब 40 प्रतिशत फ्लैट में पानी नहीं पहुंच रहा है। पांच ब्लॉकों में बंटी कॉलोनी के प्रत्येक ब्लॉक में शुरुआती 60 प्रतिशत फ्लैट तक ही पानी पहुंच पा रहा है। पीछे के फ्लैट के परिवारों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। पानी की अनियमित आपूर्ति के कारण लोगों को रोजाना घरेलू कामकाज के लिए भी जूझना पड़ रहा है।निवासियों का कहना है कि कॉलोनी में पानी की आपूर्ति करने वाले बूस्टिंग स्टेशन को पहले प्रतिदिन करीब 25 लाख लीटर पानी मिलता था, लेकिन अब इसकी मात्रा घटकर महज 14 लाख लीटर रह गई है। यानी रोजाना करीब 11 लाख लीटर पानी कम मिल रहा है। इसका सीधा असर कॉलोनी की जलापूर्ति पर पड़ा है। पानी आने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। जिस ब्लॉक में सप्लाई शुरू होती है, वहां शुरुआती फ्लैट के निवासी मोटर चलाकर पानी भर लेते हैं। इसके बाद पानी का दबाव कम होने से पीछे के फ्लैटों तक आपूर्ति नहीं पहुंच पाती। ऐसे में लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।कॉलोनी निवासी आशीष ने बताया कि पानी की समस्या के चलते रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से घरों में नियमित पानी नहीं आ रहा है। मजबूरी में टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, जिससे हर महीने अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है। वहीं, निवासी किरण ने बताया कि कॉलोनी में कुछ घरों को पर्याप्त पानी मिल रहा है, जबकि पीछे के फ्लैट्स में रहने वाले परिवार बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं। सप्लाई का समय तय नहीं होने से पानी भरने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है।एमसीएफ के कनिष्ठ अभियंता मनोज ने बताया कि दयालबाग बूस्टिंग स्टेशन पर पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एफएमडीए के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। आपूर्ति सामान्य होते ही पीछे के फ्लैट्स तक भी पर्याप्त दबाव के साथ पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा।