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उधर, नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह के निर्देश पर एनआईटी जोन के ज्वाइंट कमिश्नर रणवीर सिंह ने शुक्रवार को विभिन्न वार्डों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। वार्ड-16, 18 और 19 के ओल्ड रोड, फतेहपुर चंदीला अंडरपास, सेक्टर-21ए, अनखीर गांव, अनखीर चौक और सेक्टर-48 सहित कई क्षेत्रों का जायजा लिया। फतेहपुर चंदीला चौक के पास गंदगी और कूड़े के ढेर मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। इसके बाद मौके पर ही कूड़ा उठवाकर सफाई कराई गई। निरीक्षण के दौरान सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे गोवंश को पकड़कर गोशाला भी भिजवाया गया। ज्वाइंट कमिश्नर ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था नियमित बनाए रखने के निर्देश दिए। ब्यूरो

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फरीदाबाद। शहर में कूड़े की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम एत्मादपुर और एनआईटी में 100-100 टन प्रतिदिन (टीपीडी) क्षमता के कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाएगा। इसके लिए निगम प्रशासन ने टेंडर जारी कर दिया है। अगले महीने से इन प्लांटों को स्थापित करने का काम शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा सेक्टर-37 में भी इसी क्षमता का प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। इन प्लांटों के शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों में कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।