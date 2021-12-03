विज्ञापन



पुलिस ने तीनों दोस्तों को अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, शिकायतकर्ता की 25 अक्तूबर 2026 को करण और नोनी से कहासुनी हुई थी। विवाद सुलझाने के बहाने उसे जवाहर कॉलोनी बुलाया गया, जहां उसकी गाड़ी पर फायरिंग और डंडों से हमला किया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने पुरानी कहासुनी का बदला लेने के लिए शिकायतकर्ता को बुलाया था। थाना सारन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस रिमांड के दौरान वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाएगी। संवाद

विज्ञापन

फरीदाबाद। अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम ने पुरानी रंजिश में व्यक्ति की गाड़ी पर फायरिंग और डंडों से हमला करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जवाहर कॉलोनी निवासी करण, पुनीत और गुरमीत शामिल हैं।