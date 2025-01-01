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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाया-पूर्व विधायक नीरज शर्मा भी पहुंचेअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। भांखरी गांव के डंपिंग यार्ड से कूड़ा उठाकर प्रतापगढ़ कूड़ा निस्तारण प्लांट ले जाने पर रविवार को प्रतापगढ़ में हंगामा हो गया। यहां भांखरी से कूड़ा लेकर आए डंपरों को रोकने पर लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने हंगामा कर 30 डंपरों को लौटा दिया। अब सोमवार को नगर निगम मुख्यालय में इस मुद्दे पर बैठक होगी। बैठक में भांखरी से प्रतापगढ़ में कूड़ा ले जाने की समस्या का समाधान निकाला जाएगा।शनिवार से भांखरी डंपिंग यार्ड से कूड़े से भरे डंपर प्रतापगढ़ स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट पहुंचने शुरू हो गए थे। इसकी जानकारी आसपास की कॉलोनियों के लोगों को मिली तो रविवार दोपहर को बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने कूड़ा निस्तारण प्लांट से पहले डंपरों को रोककर विरोध जताया। हंगामे की सूचना मिलने पर सेक्टर-55 पुलिस चौकी प्रभारी उमेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया और नगर निगम अधिकारियों को भी विरोध की जानकारी दी। इसके बाद निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एनआईटी के पूर्व विधायक नीरज शर्मा भी हंगामा कर रहे लोगों को समर्थन देने पहुंच गए। करीब एक -डेढ़ घंटे तक निगम प्रशासन और स्थानीय निवासियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन तत्काल कोई समाधान नहीं निकल सका।लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सूरत में भांखरी का कूड़ा प्रतापगढ़ कूड़ा निस्तारण प्लांट में नहीं डालने दिया जाएगा। उनका कहना था कि प्रतापगढ़ कूड़ा निस्तारण प्लांट में पहले से ही कूड़े का पहाड़ जमा है। इससे दुर्गंध, प्रदूषण और दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दूसरे डंपिंग यार्ड का कूड़ा भी यहां लाने से स्थिति और गंभीर हो सकती है। विरोध कर रहे लोगों में शामिल विनोद शर्मा ने कहा कि प्रतापगढ़ में पहले ही कूड़े का पहाड़ खड़ा हो चुका है। यहां पर 70 हजार टन कूड़ा पड़ा है। आसपास की आबादी को इसकी वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में भांखरी का कूड़ा यहां लाना स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। लोगों ने विरोध दर्ज कराने के लिए यहां आए करीब 30 डंपरों को लौटा दिया । बाद में निगम के एसडीओ रमन मलिक और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच सोमवार को निगम मुख्यालय में बैठक करने पर सहमति बनी। लोगों के विरोध से यहां पर कूड़ा डालने का काम रुक गया। इस बैठक में निगमायुक्त यशेंद्र सिंह के अलावा पूर्व विधायक नीरज शर्मा भी शामिल होंगे।प्रतापगढ़ में 600 टन क्षमता का प्लांट तैयार, इस सप्ताह होगा चालूप्रतापगढ़ में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नगर निगम ने 600 टन प्रतिदिन (टीपीडी) क्षमता का नया प्लांट तैयार कराया है। यहां पहले से 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाला प्लांट संचालित है। निगम अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था के तहत प्रतिदिन करीब 300 टन कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। 600 टन क्षमता वाले नए प्लांट के शुरू होने से कूड़े के निस्तारण की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। निगम की योजना अगले छह माह में प्रतापगढ़ में जमा कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की है। हालांकि, भांखरी का कूड़ा प्रतापगढ़ ले जाने को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अब इस योजना पर सोमवार की बैठक में चर्चा होगी।भांखरी में आग बुझाने का काम जारीभांखरी गांव के डंपिंग यार्ड में जमा कूड़े में लगी आग को बुझाने का अभियान अब भी जारी है। आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं। यहां छह गाड़ियां लगी हुई हैं। ये गाड़ियां चार से पांच चक्कर लगा रही हैं। नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि निगम अधिकारी भांखरी डंपिंग यार्ड में मौके पर पहुंचकर निगरानी कर रहे हैं। जल्द से जल्द पूरे क्षेत्र को कूड़े से मुक्त कराना है, ताकि स्थानीय लोगों को दुर्गंध, गंदगी और प्रदूषण से राहत मिल सके। भांखरी में कूड़े में आग लगाए जाने की घटना को भी निगम ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दी गई है।अब सोमवार की बैठक पर टिकी निगाहेंभांखरी से कूड़ा हटाने और प्रतापगढ़ में उसके निस्तारण को लेकर नगर निगम के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ भांखरी में जमा कूड़े और आग से स्थानीय लोगों को राहत दिलाना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के निवासियों की आपत्तियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में सोमवार को निगम मुख्यालय में होने वाली बैठक अहम मानी जा रही है। इसमें तय होगा कि भांखरी का कूड़ा कहां और किस व्यवस्था के तहत निस्तारित किया जाएगा। नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओमवीर सिंह ने बताया कि प्रतापगढ़ में माह के अंदर इस कूड़े का निस्तारण कर दिया जाएगा।