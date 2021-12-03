Faridabad News: पिस्टल और कारतूस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस ने उनके कब्जे से दो पिस्टल और तीन कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी नूर आलम पंजाब में दर्ज हत्या के एक मामले में वांछित है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, दो अक्तूबर को क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम एनआईटी-1 क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि दो युवक अवैध हथियार लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी में जतिन के कब्जे से एक पिस्टल और तीन कारतूस, जबकि नूर आलम से एक पिस्टल बरामद हुई। संवाद

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फरीदाबाद। वारदात की फिराक में हथियार लेकर घूम रहे दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान एनआईटी निवासी जतिन भाटिया और लुधियाना, पंजाब निवासी नूर आलम के रूप में हुई है।