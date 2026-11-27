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पांच दिन से लगातार सुलग रहा कूड़ा, धुएं और दुर्गंध से घरों में रहना मुश्किल, अरावली के वन्यजीवों पर भी मंडरा रहा खतराअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। शहर में कूड़े का निस्तारण करने में नाकाम नगर निगम अब उसे आग के हवाले किए जाने की घटनाएं भी नहीं रोक पा रहा है। अरावली के भांखरी डंपिंग यार्ड में जमा 1500 टन कूड़े में पांच दिन से आग सुलग रही है। इसका 40 फीसदी हिस्सा जल चुका है, जबकि आग की लपटों से अरावली के हजारों पेड़ों और वन्यजीवों पर खतरा मंडरा रहा है। जहरीले धुएं ने आसपास की करीब एक लाख आबादी का दम घोंट रखा है। हैरानी की बात है कि नगर निगम अब तक न तो आग लगने का कारण पता लगा सका है और न ही इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर पाया है। नगर निगम अब तीन लोगों की टीम बनाकर 24 घंटे निगरानी करेगा।गौरतलब है कि सोमवार शाम लगी आग बुधवार तक नहीं बुझी और बृहस्पतिवार को फिर से कूड़े में आग लग गई। आग से उठने वाले धुएं और दुर्गंध का असर सैनिक कॉलोनी, आईपी कॉलोनी, अचीवर्स सोसाइटी, दिल्ली पुलिस सोसाइटी और भांखरी गांव समेत आसपास के कई इलाकों में पड़ रहा है। पांच दिन से लोग धुएं और दुर्गंध के बीच रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, धुएं की तीखी गंध के कारण घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह की सैर पर जाने वाले लोगों को भी वापस लौटना पड़ रहा है।छह दमकल गाड़ियां भी नहीं बुझा सकीं आगभांखरी डंपिंग यार्ड में सोमवार शाम आग लगने के बाद दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर लगाई गई थीं। इसके बावजूद कूड़े के ढेर में आग पूरी तरह नहीं बुझ पाई। अंदर तक सुलग रहे कूड़े से लगातार धुआं उठता रहा। फायर अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि सोमवार शाम छह बजे से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर छह दमकल गाड़ियां तैनात हैं और टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हैं। इसके साथ ही नगर निगम की तरफ से जेसीबी को तैनात किया गया है।निगम ने डबुआ थाने में दी शिकायतभांखरी डंपिंग यार्ड में बार-बार कूड़े में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार को मौके का निरीक्षण किया। निगम के एनआईटी जोन के संयुक्त आयुक्त रणबीर सिंह, अधीक्षण अभियंता ओमवीर सिंह और जेई समेत अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने डंपिंग यार्ड का दौरा कर हालात का जायजा लिया। निगम ने आग की घटनाओं पर नजर रखने के लिए तीन कर्मचारियों की टीम भी गठित की है। इसके अलावा, कूड़े में आग लगाने के मामले में डबुआ थाने में शिकायत दी गई है।भांखरी डंपिंग यार्ड में कूड़े में बार-बार आग लगने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तीन कर्मचारियों की टीम बनाई गई है। टीम डंपिंग यार्ड पर नजर रखेगी। यहां पड़े कूड़े को उठवाकर निस्तारण किया जाएगा।- रणबीर सिंह, संयुक्त आयुक्त, एनआईटी जोन, नगर निगमनगर निगम से भांखरी डंपिंग यार्ड में पड़े कूड़े में आग लगाने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत मिली है। पाली पुलिस चौकी को जांच के लिए शिकायत भेजी जा रही है। आग लगाने वालों का पता लगाया जाएगा।सुमेर सिंह, एसएचओ, डबुआ थाना20 नवंबर तक भांखरी डंपिंग यार्ड से कूड़ा हटाने का आश्वासन दिया था केंद्रीय राज्यमंत्री गुर्जर और विधायक धनेश अदलखा ने1250 टन कूड़ा निकलता है शहर से हर रोज2 कूड़ा निस्तारण केंद्र हैं फरीदाबाद में