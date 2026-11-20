Faridabad News: मानव रचना में तीन दिवसीय प्रिज्म अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 07:15 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 07:15 PM IST
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फरीदाबाद। मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज में छठा प्रीतम सिंह मेमोरियल (प्रिज्म) अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-2026 आयोजित किया गया। तीन दिवसीय सम्मेलन में 23 देशों के 800 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें जिम्मेदार एआई, नैतिक शासन और सतत नेतृत्व पर चर्चा हुई। एमआरईआई के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत भल्ला ने कहा कि एआई मानवीय विवेक और मूल्यों का विकल्प नहीं बन सकता। संवाद
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