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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। नाबालिग किशोरियों से दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामलों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार भांकर की अदालत ने तीन दोषियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। तीनों मामलों में विशेष लोक अभियोजक ने पीड़ित पक्ष की पैरवी की थी। एक मामले में दोषी पीड़िता का ताऊ का बेटा है।पहला मामला सेक्टर-58 थाने में 21 जनवरी 2024 को दर्ज हुआ था। 15 वर्षीय किशोरी की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी को अनियमित मासिक धर्म की शिकायत थी। डॉक्टर को दिखाने और दवा देने के बाद भी समस्या ठीक नहीं हुई। इस पर डॉक्टर ने मां को बेटी से प्यार से बात कर यह पता लगाने की सलाह दी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मां के पूछने पर किशोरी ने बताया कि उसका ताऊ का बेटा काफी समय से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। डर के कारण उसने पहले किसी को यह बात नहीं बताई थी।दूसरे मामले में संजय कॉलोनी चौकी में 20 मार्च 2021 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। 14 वर्षीय किशोरी की मां ने शिकायत दी थी कि पड़ोस में रहने वाला राजन उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने किशोरी को बिहार से बरामद कर राजन को गिरफ्तार किया था। किशोरी ने आरोप लगाया था कि राजन ने उसके साथ दुष्कर्म किया।तीसरे मामले की प्राथमिकी पल्ला थाने में दर्ज हुई थी। 16 वर्षीय किशोरी की मां ने शिकायत दी थी कि रोहित उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने किशोरी को दिल्ली के मदनपुर खादर से बरामद कर रोहित को गिरफ्तार किया था। किशोरी ने आरोप लगाया था कि रोहित ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। तीनों मामले अदालत में विचाराधीन थे। अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद तीनों दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई।