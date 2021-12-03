फरीदाबाद। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के शिकायत केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी और जर्जर भवनों में काम करने की मजबूरी से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि अधिकारियों के कार्यालय सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जबकि शिकायत केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को परेशानियों के बीच ड्यूटी करनी पड़ रही है। सोमवार को खेड़ी पुल के पास खेड़ी कलां बिजली शिकायत केंद्र पर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन की बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा कर आंदोलन की रणनीति बनाने का निर्णय लिया गया।यूनियन ने ओल्ड फरीदाबाद की सब डिवीजन ईस्ट के सेक्टर-16 मार्केट स्थित जर्जर भवन का मुद्दा भी उठाया। यूनियन नेताओं का कहना है कि सर्वे में भवन की खराब स्थिति सामने आने के बावजूद इसे खाली नहीं कराया गया। सर्कल सचिव लेखराज चौधरी ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जल्द समाधान नहीं हुआ तो यूनियन आंदोलन और प्रदर्शन करेगी।