विज्ञापन

- ट्रेन हादसे में 32 वर्षीय पवन की हुई थी मौत, बीके अस्पताल में चाबी नहीं मिलने से हुई परेशानी- रात साढ़े नौ बजे हाउसकीपिंग कर्मचारियों ने पत्थर से तोड़ा ताला, इसके बाद मोर्चरी में रखवाया शवसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बीके अस्पताल की व्यवस्थाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। इस बार मोर्चरी के गेट की चाबी नहीं मिलने के कारण ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले युवक का शव करीब डेढ़ घंटे तक बाहर ही इंतजार करता रहा। शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर पहुंची जीआरपी की महिला एएसआई को गेट खुलवाने के लिए कर्मचारियों का इंतजार करना पड़ा। काफी तलाश के बाद भी चाबी नहीं मिली तो हाउसकीपिंग कर्मचारियों ने पत्थर से ताला तोड़कर गेट खुलवाया। इसके बाद शव को मोर्चरी के अंदर रखवाया जा सका। जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम ओल्ड रेलवे स्टेशन पर सुशासन एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 32 वर्षीय पवन की मौत हो गई थी। बताया गया कि पवन अपने फूफा को ट्रेन में बैठाने के लिए स्टेशन आया था। उन्हें ट्रेन में बैठाने के बाद जब वह वापस लौट रहा था, तभी वह ट्रेन की चपेट में आ गया। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल पहुंचाया।चाबी तलाशते रहे कर्मचारी, बाहर खड़ी रही महिला एएसआई-जीआरपी की महिला एएसआई सुदेश के मुताबिक, वह बुधवार रात करीब आठ बजे शव लेकर बीके अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पहुंची थीं। वहां मोर्चरी के गेट पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों से चाबी मांगी, लेकिन कर्मचारी काफी देर तक उसे तलाशते रहे। चाबी नहीं मिलने के कारण उन्हें शव के साथ बाहर ही इंतजार करना पड़ा। करीब डेढ़ घंटे तक गेट नहीं खुलने पर ताला तोड़ने की नौबत आ गई।साढ़े नौ बजे पत्थर से तोड़ा ताला-रात करीब साढ़े नौ बजे कर्मचारी संदीप और बलबीर मौके पर पहुंचे। उनके पास भी मोर्चरी के गेट की चाबी नहीं थी। इसके बाद दोनों कर्मचारियों ने पत्थर की मदद से ताला तोड़ा और गेट खुलवाया। तब जाकर शव को मोर्चरी के अंदर रखवाया जा सका। इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे बढ़ी। बीके अस्पताल के सीएमओ डॉ. जयंत आहूजा ने कहा कि मोर्चरी में शव रखवाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाने के बाद ही अस्पताल की जिम्मेदारी शुरू होती है।