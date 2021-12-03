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फरीदाबाद। सेक्टर-88 स्थित सेंट पीटर्स कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। कक्षा पहली से चौथी तक के विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं। कक्षा तीसरी व चौथी के विद्यार्थियों ने ''क्रोनोस एंड कॉसमॉस'' थीम पर प्रस्तुतियां दीं। उन्होंने नृत्य व नाट्य के माध्यम से मानव सभ्यता के विभिन्न युगों और विश्व संस्कृतियों को दर्शाया। मुख्य अतिथि डॉ. प्राची गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कक्षा पहली व दूसरी के विद्यार्थियों ने ''मैगिनारा'' थीम पर प्रस्तुति दी। उन्होंने दया, मित्रता, साहस और सहयोग जैसे जीवन मूल्यों को प्रस्तुत किया। अतिथि ईशा मदान ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। उन्होंने सकारात्मक सोच और अभिभावकों के प्रोत्साहन को महत्वपूर्ण बताया। स्कूल प्रबंधक सिस्टर रेजिन रोज और प्रधानाचार्या डॉ. सिस्टर शेरोन थेरेस ने सभी प्रस्तुतियों की सराहना की। संवाद