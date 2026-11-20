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फरीदाबाद। लगातार बैठकर पढ़ाई करने से बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। इससे शरीर में जकड़न हो सकती है। इसे दूर करने के लिए राजकीय मॉडर्न संस्कृति माध्यमिक विद्यालय, चंदावली में निशुल्क योग चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें बच्चों को भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम, शीतली और भ्रामरी प्राणायाम के साथ कटी चक्रासन, पादहस्तासन, उत्कटासन और गोरक्षासन का अभ्यास कराया गया। योगाचार्य देवराज आर्य ने अर्ध आकर्ण धनुरासन के लाभ बताते हुए कहा कि इससे पैरों, जांघों और कूल्हों की मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ाने में मदद मिलती है। शिविर का आयोजन देव योग संस्थान, बुखारपुर ने किया। बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार आसन करने की सलाह दी गई।संवाद