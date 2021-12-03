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गांव करनेरा निवासी मूलचंद त्यागी के बैंक खाते से 2.30 लाख रुपये निकाले गए। उन्हें नौ नवंबर को मौज एप पर एक लिंक मिला था। लिंक पर क्लिक करते ही उनका फोन हैक हो गया और लगातार ओटीपी आने लगे। उनके खाते से 30 हजार, 10 हजार, 50 हजार और 1.40 लाख रुपये के चार यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए। कुल 2.30 लाख रुपये निकाले जाने का पता चला। सेक्टर-55 निवासी रामबीर शर्मा के क्रेडिट कार्ड से 49 हजार 656 रुपये निकाले गए। रामबीर को 14 नवंबर को एक बैंककर्मी बनकर फोन आया था। जालसाज ने रिवार्ड पॉइंट समायोजित करने का झांसा देकर व्हाट्सएप पर लिंक भेजा। लिंक में मोबाइल नंबर और ओटीपी डालते ही उनका फोन हैक हो गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत दर्ज की गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जालसाजों ने पीड़ितों को अलग-अलग तरीके से निशाना बनाया। संवाद

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फरीदाबाद। साइबर जालसाजों ने दो लोगों के फोन हैक कर करीब 2.80 लाख रुपये ठग लिए। ये ठगी अलग-अलग तरीकों से लिंक भेजकर की गई। साइबर थाना एनआईटी पुलिस ने 22 नवंबर को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।