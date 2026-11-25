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फरीदाबाद। सेक्टर-16 स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय के बीएजेएमसी और एमएजेएमसी के 40 विद्यार्थियों ने बुधवार को दिल्ली हार्ट और सुंदर नर्सरी का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और प्रकृति को करीब से जाना। दिल्ली हार्ट में विद्यार्थियों ने विभिन्न फूड स्टॉल और हस्तशिल्प से जुड़ी वस्तुएं देखीं। वहीं, सुंदर नर्सरी में पेड़-पौधों और प्राकृतिक दृश्यों को समझा। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर शालिनी खुराना ने विद्यार्थियों को फोटोग्राफी असाइनमेंट दिया। उन्हें प्रकृति और आसपास की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही फोटो के आधार पर असाइनमेंट और रील बनाने का प्रोजेक्ट भी दिया गया। एमएजेएमसी की छात्राओं अनुष्का और दीक्षा ने बताया कि भ्रमण से उन्हें फोटोग्राफी और प्रकृति को नए नजरिए से देखने का अवसर मिला। संवाद

- फोटोग्राफी असाइनमेंट के तहत प्रकृति, कला और संस्कृति को कैमरे में कैद करने का मिला मौका