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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। श्रीलंका के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को फरीदाबाद का दौरा कर हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था, सुशासन मॉडल और डिजिटल सेवाओं की जानकारी ली। जिला प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल को तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी सेवाओं में किए गए सुधारों से अवगत कराया।उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि प्रशासन का प्रयास नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोत्रिया ने परिवार पहचान पत्र, डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड, मॉडल रिकॉर्ड रूम, किसान पहचान पत्र और सरल पोर्टल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है और भुगतान 48 घंटे में डीबीटी के माध्यम से खातों में भेजा जाता है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं की समयसीमा और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय है। प्रतिनिधिमंडल को नागरिक समाधान शिविर, सीएम विंडो, पेपरलेस रजिस्ट्री और ऑटो म्यूटेशन जैसी सुविधाओं के बारे में भी बताया गया। तहसीलदार भूमिका लांबा ने राजस्व विभाग के सुधारों की जानकारी दी।कमांड सेंटर के बारे में भी बताया-पुलिस के संयुक्त आयुक्त राजेंद्र कुमार मीणा ने यूनिफाइड कमांड सेंटर, सीसीटीवी निगरानी, वाहन ट्रैकिंग, ऑनलाइन चालान और अपराध नियंत्रण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की जानकारी दी। सोशल मीडिया पर अफवाहों की निगरानी के लिए गठित विशेष टीमों के बारे में भी बताया गया। बैठक में नगराधीश अंकित कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।