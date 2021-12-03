संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे शहरवासियों के लिए रविवार का दिन कुछ राहत लेकर आया। हवा की गुणवत्ता में सुधार होने से लोगों को सांस लेने में होने वाली परेशानी और आंखों में जलन जैसी दिक्कतों से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि बल्लभगढ़ में प्रदूषण का स्तर अब भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। यहां एक दिन में एक्यूआई में 80 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को बल्लभगढ़ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 333 दर्ज किया गया था। पिछले दो दिन से बल्लभगढ़ देश में पहले पायदान पर रहा था। रविवार को बल्लभगढ़ का एक्यूआई 253 पर आ गया। वहीं, फरीदाबाद में भी हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। यहां शनिवार को एक्यूआई 240 था, जो रविवार को गिरकर 193 दर्ज किया गया। इस तरह फरीदाबाद की हवा खराब श्रेणी से निकलकर मध्यम श्रेणी में पहुंच गई। सेक्टर-30 में एक्यूआई 240 तक पहुंच गया, जबकि सेक्टर-11 में 161 और एनआईटी में 177 दर्ज किया गया। पड़ोसी जिले पलवल में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही। यहां एक्यूआई 88 दर्ज किया गया।