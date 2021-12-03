संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। मंझावली गांव के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में छह साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय बच्चा मोटरसाइकिल पर आगे बैठा था और उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था।टक्कर इतनी तेज थी कि बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल माता-पिता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, ग्रेटर फरीदाबाद के पदम नगर निवासी फारुख अपने चाचा के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पत्नी और छह साल के बेटे रेहान के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। रेहान मोटरसाइकिल पर आगे बैठा हुआ था। जब वे मंझावली के पास पहुंचे तो सामने से तेज रफ्तार में आ रही बुलेट मोटरसाइकिल ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रेहान की मौके पर ही मौत हो गई। फारुख को शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हुए, जबकि उनकी पत्नी को भी गंभीर चोटें आईं। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल दंपती को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिकी दर्ज कर बुलेट मोटरसाइकिल चालक की तलाश शुरू कर दी गई है।