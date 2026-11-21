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गुरुग्राम। हरियाणा में 70वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2026-27 के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। नए कार्यक्रम के अनुसार जनवरी 2027 में भिवानी, पानीपत, फरीदाबाद और अंबाला में छह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें गुरुग्राम सहित प्रदेश के सभी जिलों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से जारी पत्र के अनुसार भिवानी में चार से आठ जनवरी तक अंडर-19 लड़के और लड़कियों की मुक्केबाजी प्रतियोगिता होगी। पानीपत में 11 से 15 जनवरी तक अंडर-19 लड़के और लड़कियों की फ्री स्टाइल कुश्ती तथा अंडर-17 और अंडर-19 लड़कों की ग्रीको रोमन कुश्ती होगी। फरीदाबाद में 18 से 22 जनवरी तक अंडर-19 लड़कियों की क्रिकेट और अंबाला में 20 से 24 जनवरी तक अंडर-19 लड़कियों की फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एसजीएफआई की वेबसाइट पर जरूरी जानकारी भरकर निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। संवाद