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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। माता चंद्रवती देवी-जगदीश प्रसाद शर्मा मेमोरियल टी-20 इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब शिव नादर स्कूल की टीम ने जीत लिया। फाइनल मुकाबले में टीम ने सेक्टर-81 स्थित डीपीएस को पांच विकेट से हराया। टॉस जीतकर शिव नादर स्कूल ने डीपीएस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। डीपीएस की टीम 19.5 ओवर में 175 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। शिव नादर स्कूल की ओर से अशंज ने चार और प्रीत तंवर ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए शिव नादर स्कूल ने 18.4 ओवर में पांच विकेट खोकर जीत दर्ज की। अर्श शर्मा ने 76 और गुरतेज सिंह ने 68 रन की शानदार पारियां खेलीं।टूर्नामेंट में गुरतेज सिंह को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जबकि अशंज को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार मिला। अभिषेक गिरधर, राजीव गिरधर सहित अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।

- अर्श शर्मा ने 76 और गुरतेज सिंह ने 68 रन बनाकर टीम को दिलाई जीत