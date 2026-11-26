Faridabad News: मां से रोज बात नहीं कर सकेंगे शरजील इमाम
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:06 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:06 PM IST
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- शरजील इमाम को हफ्ते में पांच दिन की अनुमति
- कड़कड़डूमा कोर्ट ने अतिरिक्त कॉल की मांग ठुकराई, मां का निजी मोबाइल नंबर जेल रिकॉर्ड में जोड़ने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश
नितिन राजपूत
पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद शरजील इमाम को अपनी मां से रोजाना फोन पर बात करने की अनुमति नहीं मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने मां का निजी मोबाइल नंबर जेल रिकॉर्ड में जोड़ने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इस संबंध में आदेश जारी किया।
शरजील ने अर्जी दाखिल कर मां से हर दिन फोन पर बात करने और उनका निजी मोबाइल नंबर जेल रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग की थी। अर्जी में बताया गया कि उसकी मां बुजुर्ग हैं और बीमार रहती हैं। फिलहाल उसे सप्ताह में दो बार वीडियो कॉल और तीन बार सामान्य फोन कॉल की अनुमति है। वह भाई के मोबाइल से मां से बात करता है, लेकिन भाई के व्यस्त रहने या घर से बाहर होने पर कई बार बातचीत नहीं हो पाती।
वहीं, जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि नियमों के तहत कैदी परिवार के दो मोबाइल नंबर दर्ज करा सकते हैं। शरजील को पहले से सप्ताह में पांच बार मां से बात करने की सुविधा मिल रही है। इसमें दो वीडियो कॉल और तीन सामान्य फोन कॉल शामिल हैं।
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रोजाना अतिरिक्त कॉल की अनुमति उचित नहीं-
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि शरजील को पहले से सप्ताह में पांच दिन मां से बात करने की सुविधा मिल रही है। ऐसे में रोजाना अतिरिक्त कॉल की अनुमति देना उचित नहीं है। अदालत ने यह मांग खारिज कर दी। हालांकि, मां का निजी मोबाइल नंबर जेल रिकॉर्ड में जोड़ने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जेल अधीक्षक को दिया।
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- कड़कड़डूमा कोर्ट ने अतिरिक्त कॉल की मांग ठुकराई, मां का निजी मोबाइल नंबर जेल रिकॉर्ड में जोड़ने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश
नितिन राजपूत
पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद शरजील इमाम को अपनी मां से रोजाना फोन पर बात करने की अनुमति नहीं मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने मां का निजी मोबाइल नंबर जेल रिकॉर्ड में जोड़ने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इस संबंध में आदेश जारी किया।
शरजील ने अर्जी दाखिल कर मां से हर दिन फोन पर बात करने और उनका निजी मोबाइल नंबर जेल रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग की थी। अर्जी में बताया गया कि उसकी मां बुजुर्ग हैं और बीमार रहती हैं। फिलहाल उसे सप्ताह में दो बार वीडियो कॉल और तीन बार सामान्य फोन कॉल की अनुमति है। वह भाई के मोबाइल से मां से बात करता है, लेकिन भाई के व्यस्त रहने या घर से बाहर होने पर कई बार बातचीत नहीं हो पाती।
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वहीं, जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि नियमों के तहत कैदी परिवार के दो मोबाइल नंबर दर्ज करा सकते हैं। शरजील को पहले से सप्ताह में पांच बार मां से बात करने की सुविधा मिल रही है। इसमें दो वीडियो कॉल और तीन सामान्य फोन कॉल शामिल हैं।
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रोजाना अतिरिक्त कॉल की अनुमति उचित नहीं-
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि शरजील को पहले से सप्ताह में पांच दिन मां से बात करने की सुविधा मिल रही है। ऐसे में रोजाना अतिरिक्त कॉल की अनुमति देना उचित नहीं है। अदालत ने यह मांग खारिज कर दी। हालांकि, मां का निजी मोबाइल नंबर जेल रिकॉर्ड में जोड़ने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जेल अधीक्षक को दिया।