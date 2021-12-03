Faridabad News: कई ट्रेनें देरी से चलीं, यात्री परेशान

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फरीदाबाद। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम कई ट्रेनें देरी से चलने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एर्नाकुलम से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस पांच घंटे 48 मिनट देरी से चली। वहीं कलिंग उत्कल एक्सप्रेस चार घंटे 41 मिनट और शाहदरा-मथुरा ईएमयू एक घंटा 18 मिनट देरी से पहुंची। इसके अलावा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और पंजाब मेल का मार्ग परिवर्तित किया गया। हालांकि इंटरसिटी एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस और दक्षिण एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें निर्धारित समय पर चलीं। लंबी दूरी की ट्रेनों के घंटों देरी से चलने के कारण यात्रियों को स्टेशन पर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। संवाद