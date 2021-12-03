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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बीके नागरिक अस्पताल के जच्चा-बच्चा वार्ड में मरीजों की देखभाल के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वार्ड में पुरुष तीमारदारों की बेरोकटोक आवाजाही से महिला मरीजों की निजता प्रभावित हो रही है। वहीं, नवजात शिशुओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।वार्ड में कई पुरुष तीमारदार घंटों महिलाओं के बेड के पास बैठे रहते हैं, जबकि कुछ वार्ड के अंदर ही बेड पर आराम करते दिखाई देते हैं। अस्पताल प्रशासन की ओर से जच्चा-बच्चा वार्ड में पुरुष तीमारदारों के प्रवेश और रुकने के लिए समय निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद वार्ड में दिनभर पुरुषों की मौजूदगी देखी जा रही है। मरीजों के बेड के आसपास भीड़ लगी रहती है। इससे प्रसव के बाद आराम कर रही महिलाओं को परेशानी होती है। वार्ड में महिला मरीजों के साथ पुरुषों के लंबे समय तक रुकने से उनकी निजता भी प्रभावित हो रही है।जच्चा-बच्चा वार्ड में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में अनावश्यक लोगों की आवाजाही नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। वहीं, अस्पतालों में बच्चा चोरी की घटनाएं सामने आने के बाद वार्डों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रवेश नियंत्रण को लेकर सतर्कता जरूरी है।मरीजों के परिजनों का कहना है कि प्रसव के बाद महिलाओं को देखभाल की जरूरत होती है। कई बार महिला मरीज की सहायता के लिए पुरुष परिजन को भी वार्ड में रुकना पड़ता है। यदि अस्पताल की ओर से निर्धारित समय पर प्रवेश, महिला तीमारदारों की व्यवस्था और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं तो वार्ड में अनावश्यक भीड़ को रोका जा सकता है। अस्पताल प्रशासन की ओर से नियम बनाए जाने के बावजूद उनकी पालना सुनिश्चित नहीं होने से व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।जच्चा-बच्चा वार्ड में सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। अनजान लोगों के प्रवेश पर रोक है। सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि वार्ड में निर्धारित समय पूरा होने के बाद अंदर न जाएं। - डॉ. विकास गोयल, कार्यकारी प्रधान चिकित्सा अधिकारी