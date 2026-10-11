Faridabad News: निर्माण के बीच रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बेपटरी

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में प्रतिदिन हजारों यात्रियों की आवाजाही वाले स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्टेशन पर नौकरीपेशा लोगों के अलावा महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। निगरानी व्यवस्था के अभाव में यात्रियों को असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने से चोरी, ठगी और झगड़े जैसी घटनाओं की जांच में भी परेशानी हो सकती है। कैमरों की मदद से घटनाओं की पहचान करने और आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस को सहायता मिलती है। ऐसे में निर्माण कार्य पूरा होने तक यात्रियों की सुरक्षा के लिए अस्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है।कैमरे नहीं होने से यात्रियों को चिंताः रेल यात्री रेखा ने बताया कि स्टेशन पर भीड़ के बीच महिलाओं के सामान की चोरी होने या किसी अन्य तरह की परेशानी का सामना करने पर सीसीटीवी कैमरों से घटना का पता लगाने में मदद मिल सकती है। निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।वहीं, पूजा ने कहा कि स्टेशन पर कैमरे नहीं होने से यात्रियों को अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है। चोरी, ठगी या विवाद की स्थिति में आरोपियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।जीआरपी के डीएसपी राजेश चेची ने बताया कि स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन को निर्माण कार्य पूरा होने तक अस्थायी तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए, ताकि स्टेशन पर निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।