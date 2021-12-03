फरीदाबाद। अलीपुर शिकारगाह के आरक्षित वन क्षेत्र में 2,700 पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दो दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं, पुलिस ने मामले में एक अन्य ठेकेदार पुन्हाना निवासी इरफान को भी गिरफ्तार किया है। उसे अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।आरक्षित वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मामला सामने आने के बाद वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई जारी है। जांच में सामने आया है कि क्षेत्र में करीब 2700 पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की ओर से आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। इस मामले में वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को बर्खास्त करने के साथ-साथ निलंबित भी किया जा चुका है। इस संबंध में जिला वन अधिकारी की शिकायत पर शुक्रवार को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ की कार्रवाई शुरू की। अब दूसरे ठेकेदार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि पेड़ों की कटाई किसके निर्देश पर कराई गई और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से इस संबंध में पूछताछ करेगी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। अब तक दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।