Faridabad News: 28 नवंबर को फरीदाबाद में निकलेगी समरसता संकल्प यात्रा
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:05 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही समरसता संकल्प यात्रा 28 नवंबर को फरीदाबाद पहुंचेगी। बदरपुर बॉर्डर से जिले में प्रवेश करने वाली यात्रा के तहत सेक्टर-12 में विशाल जनसभा होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संत रविदास का समतामूलक और भेदभावमुक्त समाज का संदेश पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है। संत-महापुरुष किसी एक जाति या वर्ग की नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की साझा धरोहर हैं।
गुर्जर ने बताया कि 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक निकाली जा रही यह यात्रा करीब 2402 किलोमीटर की दूरी तय कर 47 शहरों से गुजरेगी। 25 नवंबर को यात्रा यमुनानगर से प्रदेश में प्रवेश करेगी। 26 नवंबर को करनाल और पानीपत होते हुए सोनीपत के बहालगढ़ पहुंचेगी। फरीदाबाद के बाद पलवल और होडल होते हुए उत्तर प्रदेश जाएगी। सेक्टर-12 में होने वाली जनसभा को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संबोधित करेंगे। गुर्जर ने लोगों, सामाजिक संगठनों और संत समाज से इसमें भाग लेने की अपील की।
विज्ञापन
फरीदाबाद। संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही समरसता संकल्प यात्रा 28 नवंबर को फरीदाबाद पहुंचेगी। बदरपुर बॉर्डर से जिले में प्रवेश करने वाली यात्रा के तहत सेक्टर-12 में विशाल जनसभा होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संत रविदास का समतामूलक और भेदभावमुक्त समाज का संदेश पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है। संत-महापुरुष किसी एक जाति या वर्ग की नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की साझा धरोहर हैं।
गुर्जर ने बताया कि 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक निकाली जा रही यह यात्रा करीब 2402 किलोमीटर की दूरी तय कर 47 शहरों से गुजरेगी। 25 नवंबर को यात्रा यमुनानगर से प्रदेश में प्रवेश करेगी। 26 नवंबर को करनाल और पानीपत होते हुए सोनीपत के बहालगढ़ पहुंचेगी। फरीदाबाद के बाद पलवल और होडल होते हुए उत्तर प्रदेश जाएगी। सेक्टर-12 में होने वाली जनसभा को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संबोधित करेंगे। गुर्जर ने लोगों, सामाजिक संगठनों और संत समाज से इसमें भाग लेने की अपील की।
विज्ञापन