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- क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने जांच पूरी कर अदालत में पेश किए साक्ष्य और गवाहों के बयानसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। अनंगपुर के डोमका मोहल्ले में पेंटर सदाकत अली की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने जांच पूरी कर अदालत में करीब 500 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने सदाकत की प्रेमिका अनीता को मुख्य आरोपी बनाया है। चार्जशीट में हत्या की वजह, वारदात से जुड़े घटनाक्रम, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं। अब अदालत में मामले की सुनवाई होगी।पुलिस जांच के मुताबिक, सदाकत अली ओमैक्स सोसाइटी में पेंटर का काम करते थे। इसी सोसाइटी में अनीता घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी। दोनों की मुलाकात के बाद नजदीकियां बढ़ीं और उनके बीच प्रेम संबंध बन गए। सदाकत शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे हैं, जबकि अनीता अपने पति से अलग रह रही थी। आरोप है कि कुछ समय बाद अनीता ने सदाकत पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सदाकत इस बात को टाल रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था। पुलिस ने इसी विवाद को हत्या की वजह माना है।शादी के दबाव को लेकर बढ़ा था विवाद-जांच के अनुसार, अनीता ने अनंगपुर के डोमका मोहल्ले में किराये पर कमरा लिया हुआ था। आरोप है कि 25 जुलाई को अनीता ने सदाकत को इसी कमरे पर बुलाया। वहां उन्हें शराब पिलाई गई। पुलिस के मुताबिक, सदाकत के सो जाने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। वारदात के बाद अनीता कमरे को बाहर से ताला लगाकर वहां से चली गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान कमरे और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को भी साक्ष्यों में शामिल किया है। सदाकत 23 जुलाई को घर से अलीगढ़ जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। कई दिन तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिवार के लोग परेशान थे। 30 जुलाई को किराये के कमरे से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का ताला खुलवाया तो अंदर सदाकत का शव मिला। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई थी।गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य चार्जशीट में शामिल-पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि क्राइम ब्रांच डीएलएफ प्रभारी प्रशांत की टीम ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अनीता को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों, घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों और गवाहों के बयानों को चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। करीब 500 पेज की चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब अदालत में मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पुलिस की ओर से जांच के दौरान मिले साक्ष्य अदालत के समक्ष रखे गए हैं। अब मामले में आगे की कार्रवाई और सुनवाई अदालत में होगी।