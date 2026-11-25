फरीदाबाद। टेलीग्राम पर टास्क पूरा कर कमाई का झांसा देकर पर्वतीया कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति से 7,65,839 रुपये ठग लिए गए। साइबर थाना एनआईटी पुलिस ने ठगी की रकम मंगवाने के लिए बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले दिल्ली निवासी आकाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने सुरेश नाम के व्यक्ति का बैंक खाता ठगों को उपलब्ध कराया था। इस खाते में ठगी के 50 हजार रुपये आए थे।पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार, 27 अक्तूबर को उसे एक युवती का फोन आया था। युवती ने पार्ट टाइम नौकरी का प्रस्ताव देकर व्हाट्सएप पर टेलीग्राम आईडी भेजी। इसके बाद उसे प्रीपेड टास्क दिए गए। कमाई के झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से 7,65,839 रुपये जमा कर दिए, लेकिन रकम वापस नहीं मिली। पुलिस ने आरोपी आकाश और खाताधारक सुरेश को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। संवाद