विज्ञापन



- ठगी के 98 हजार रुपये आरोपी के खाते में हुए थे ट्रांसफर, उत्तराखंड का रहने वाला है आरोपी

फरीदाबाद। इंस्टाग्राम पर विज्ञापन के लिंक पर क्लिक करने के बाद मोबाइल फोन हैक कर 1,22,999 रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने एक खाताधारक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान उत्तराखंड के उधमसिंह नगर निवासी गुरनाम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, ठगी की रकम में से 98 हजार रुपये आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पर्वतीय कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 17 अक्तूबर को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखा था। विज्ञापन के लिंक पर क्लिक करने के बाद उनका मोबाइल फोन हैक हो गया और बैंक खाते से 1,22,999 रुपये निकल गए। शिकायत के आधार पर साइबर थाना एनआईटी में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान ठगी की रकम में से 98 हजार रुपये गुरनाम सिंह के खाते में पहुंचने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दसवीं पास है और मजदूरी करता है। पुलिस उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि मामले में अन्य जानकारियां जुटाई जा सकें। संवाद

इंस्टाग्राम विज्ञापन पर क्लिक करते ही फोन हैक, 1.22 लाख की ठगी में खाताधारक गिरफ्तार