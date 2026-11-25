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फरीदाबाद। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सीएंडवी ड्राइंग और टीजीटी आर्ट शिक्षकों की संशोधित अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। सूची में शामिल शिक्षकों को अपने रिकॉर्ड और वरिष्ठता क्रम की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर संबंधित दस्तावेजों के साथ दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सीएंडवी ड्राइंग शिक्षकों की वरिष्ठता सूची एक जून 2025 और टीजीटी आर्ट शिक्षकों की सूची एक जून 2026 की स्थिति के आधार पर तैयार की गई है। पहले जारी सूची पर शिक्षकों से मिली आपत्तियों का निपटारा करने के बाद संशोधित सूची प्रकाशित की गई है। जिला स्तर पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को संबंधित शिक्षकों तक सूची पहुंचाने, रिकॉर्ड का सत्यापन कराने और आपत्तियां एकत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों को तीन दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ आपत्तियां निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 21 नवंबर तक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी जमा कराने को कहा गया था।विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में किसी शिक्षक की ओर से जानकारी या आपत्ति नहीं मिलने पर संशोधित सूची को सही मान लिया जाएगा। ऐसे में शिक्षकों को सूची में अपना नाम, नियुक्ति संबंधी विवरण और वरिष्ठता क्रम ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है।