संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रभा सोलंकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। वह रविवार को भाजपा जिला कार्यालय अटल कमल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थीं।प्रभा सोलंकी ने कहा कि परिसीमन संबंधी विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलना महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है। इस अवसर पर सीमा भारद्वाज, भारती भाकुनी, शालिनी मंगला, खुशबू सिंह, जैनव नकवी, सुनीता पांडेय और प्रतिमा गर्ग सहित महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मौजूद रहीं।