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फरीदाबाद। पेट में सूजन और बदहजमी की शिकायत लेकर पहुंचे 52 वर्षीय व्यक्ति के पेट से 37 सेंटीमीटर का दुर्लभ कैंसरयुक्त ट्यूमर निकाला गया है। निजी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने करीब तीन घंटे की जटिल सर्जरी कर यह ट्यूमर हटाया। सर्जरी के दौरान मरीज की बाईं किडनी, मूत्रवाहिनी और पित्ताशय भी निकालना पड़ा। शुरुआती जांच में मरीज को पित्त की पथरी होने की आशंका थी। विस्तृत जांच में पेट के पिछले हिस्से में रेट्रोपेरिटोनियल लिपोसारकोमा नाम का ट्यूमर मिला। यह ट्यूमर बड़ी आंत और बाईं किडनी तक फैल चुका था। डॉ. इशिता चौधरी के नेतृत्व में टीम ने यह ऑपरेशन किए। ट्यूमर का बड़ा आकार और महाधमनी से रक्त आपूर्ति के कारण सर्जरी चुनौतीपूर्ण रही। सर्जरी के चौथे दिन मरीज को स्थिर हालत में छुट्टी दे दी गई। संवाद