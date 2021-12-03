विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

भारती दुबेफरीदाबाद। यमुना में बारिश का पानी जाने से रोकने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की ओर से अरावली में बांध बनाने की योजना को रफ्तार मिलने वाली है। इसको लेकर चार दिन पहले एफएमडीए की बैठक हुई, जिसमें बांध का डिजाइन करने का जिम्मा सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को दिया गया। एक माह में यह डिजाइन तैयार होने की उम्मीद है।चंडीगढ़ में सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जगमोहन नेगी व उनके साथ पंजाब विश्वविद्यालय की टीम की ओर से अरावली क्षेत्र का सर्वे किया गया है। अब बीते शुक्रवार को एफएमडीए की हुई बैठक में सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जगमोहन नेगी को डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंप दिया गया। डिजाइन तैयार करने में करीब एक माह लगने की संभावना है। इसके बाद ही एस्टीमेट तैयार कर मुख्यालय को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता नेगी हिमाचल सरकार के लिए भी बतौर सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं।बांध बनने से बरसात के मौसम में होने वाले जलभराव से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बांध बनने से अरावली का पानी वहीं रोक दिया जाएगा, जिससे निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति कम रहेगी। एनआईटी, सेक्टर व कई कॉलोनियों में कई फीट पानी भर जाता है, जिससे लोगों को आवागमन करने में भी परेशानी होती है। बारिश होने पर सड़कों पर दो से तीन फीट तक पानी भर जाता है, इसमें कमी आएगी। वहीं, दूसरी ओर बांध बनने से पानी के इकट्ठा होने से जलस्तर बढ़ेगा। इससे जिन क्षेत्रों में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, उनको भी राहत मिलेगी। बारिश के पानी का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।अरावली के इन गांवों में जलस्तर बढ़ेगाअरावली पहाड़ी की तलहटी में बसे मेवाला महाराजपुर, अनखीर, बड़खल, अनंगपुर, लक्कड़पुर, भांखरी, पाली, धौज, मांगर, सिलाखरी, कोट, सिरोही, खोरी जमालपुर, गोथरा मोहताबाद आदि गांवाें में जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। इन गांवों में 500 से 700 फीट तक जलस्तर पहुंच गया है।जलस्तर बढ़ने पर यहां रहने वाले वन्य जीवों को भी फायदा पहुंचेगा।वर्जनअरावली में बांध बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इससे यमुना में पानी जाने से रोका जा सकेगा और एकत्रित पानी का सदुपयोग किया जा सकेगा। बांध का डिजाइन चंडीगढ़ के सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जगमोहन नेगी की ओर से तैयार किया जाएगा। उनके साथ करार कर लिया गया है । - संदीप दहिया, अधीक्षण अभियंता, (अतिरिक्त कार्यभार), एफएमडीए