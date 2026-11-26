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फरीदाबाद। बड़खल रोड और आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में सीवर व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए एफएमडीए ने योजना तैयार की है। अचीवर्स सोसाइटी के पास से पाली गांव होते हुए नंगला एन्क्लेव तक सीवर लाइन बिछाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। योजना साकार होने पर आसपास की कॉलोनियों और गांवों के लोगों को सीवर निकासी की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। विभाग ने सर्वे कराने की तैयारी शुरू कर दी है। एफएमडीए के कार्यकारी अभियंता ओमदत्त ने बताया कि सीवर लाइन बिछने के बाद सीवर जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इसके लिए पहले सर्वे कराया जाएगा। संवाद