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Faridabad News: कई इलाकों में आज चार घंटे तक बिजली रहेगी बाधित

Thu, 08 Oct 2026 12:19 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:19 AM IST
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Power supply will be disrupted for four hours in several areas today.
फरीदाबाद। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के वार्षिक रखरखाव कार्य के चलते आठ अक्तूबर को शहर के कई औद्योगिक और रिहायशी इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। पाली सब-स्टेशन पर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ट्रांसफॉर्मर के रखरखाव के चलते बिजली बंद रहेगी। इससे सीकेटी-1, सीकेटी-2, आईपी कॉलोनी, नंगला, फार्म हाउस, नया गांव और राम कॉलोनी प्रभावित रहेंगे। वहीं सेक्टर-64 सब-स्टेशन पर सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक ट्रांसफॉर्मर का रखरखाव किया जाएगा। इससे सेक्टर-62, मलेरना रोड, छज्जू राम रोड, सोसाइटी क्षेत्र, बल्लभगढ़-1, नवादा और एचएसआईआईडीसी फेज-दो में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली निगम ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों और उद्योगपतियों से आवश्यक बिजली संबंधी कार्य पहले निपटाने की अपील की है। काम पूरा होने के बाद आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। संवाद
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