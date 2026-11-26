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फरीदाबाद। संविधान दिवस पर बृहस्पतिवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर-21सी में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति समर्पण, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव के संकल्प को दोहराने का अवसर है। पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी है कि वे संविधान के मूल्यों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, जिले के थानों और चौकियों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देश की सुरक्षा, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया। संवाद



- पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने संविधान के मूल्यों के सम्मान और राष्ट्र की एकता-अखंडता बनाए रखने का दिलाया संकल्प