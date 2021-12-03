Faridabad News: ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित नहीं होगी, बीके अस्पताल में बनेगा नया गैस मैनिफोल्ड सिस्टम
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:00 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:00 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल
बीके अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब ऑक्सीजन और अन्य जरूरी मेडिकल गैस की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग आपूर्ति व्यवस्थित करने के लिए नया गैस मैनिफोल्ड सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने करीब 20 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है। इस व्यवस्था का सीधा लाभ गंभीर मरीजों, ऑपरेशन कराने वाले लोगों और आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को मिलेगा।
गौरतलब है कि बीके अस्पताल में रोजाना 2500 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें कई मरीज ऐसे होते हैं, जिन्हें सांस लेने में परेशानी, गंभीर बीमारी या ऑपरेशन के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आईसीयू, ऑपरेशन थियेटर और आपातकालीन विभाग में मेडिकल गैस की लगातार उपलब्धता बेहद जरूरी होती है। ऐसे में गैस की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा मरीजों के उपचार को प्रभावित कर सकती है।
नए गैस मैनिफोल्ड सिस्टम के माध्यम से अस्पताल के विभिन्न वार्डों और उपचार केंद्रों तक ऑक्सीजन समेत अन्य मेडिकल गैस की आपूर्ति को व्यवस्थित किया जाएगा। इससे जरूरत के अनुसार अलग-अलग विभागों तक गैस पहुंचाने में सुविधा होगी। साथ ही गैस की उपलब्धता बनाए रखने और उपचार के दौरान आपूर्ति बाधित होने की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।
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गंभीर मरीजों के उपचार में मिलेगी सुविधा-
इस व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा उन मरीजों को होगा, जिन्हें लगातार ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान भी डॉक्टरों को मेडिकल गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहूलियत मिलेगी। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर उपचार देने के लिहाज से भी यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है।
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वर्जन-
अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नया गैस मैनिफोल्ड सिस्टम लगाने की तैयारी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।- डॉ. जयंत आहुजा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीके अस्पताल
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फरीदाबाद। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल
बीके अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब ऑक्सीजन और अन्य जरूरी मेडिकल गैस की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग आपूर्ति व्यवस्थित करने के लिए नया गैस मैनिफोल्ड सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने करीब 20 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है। इस व्यवस्था का सीधा लाभ गंभीर मरीजों, ऑपरेशन कराने वाले लोगों और आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को मिलेगा।
गौरतलब है कि बीके अस्पताल में रोजाना 2500 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें कई मरीज ऐसे होते हैं, जिन्हें सांस लेने में परेशानी, गंभीर बीमारी या ऑपरेशन के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आईसीयू, ऑपरेशन थियेटर और आपातकालीन विभाग में मेडिकल गैस की लगातार उपलब्धता बेहद जरूरी होती है। ऐसे में गैस की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा मरीजों के उपचार को प्रभावित कर सकती है।
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नए गैस मैनिफोल्ड सिस्टम के माध्यम से अस्पताल के विभिन्न वार्डों और उपचार केंद्रों तक ऑक्सीजन समेत अन्य मेडिकल गैस की आपूर्ति को व्यवस्थित किया जाएगा। इससे जरूरत के अनुसार अलग-अलग विभागों तक गैस पहुंचाने में सुविधा होगी। साथ ही गैस की उपलब्धता बनाए रखने और उपचार के दौरान आपूर्ति बाधित होने की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।
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गंभीर मरीजों के उपचार में मिलेगी सुविधा-
इस व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा उन मरीजों को होगा, जिन्हें लगातार ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान भी डॉक्टरों को मेडिकल गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहूलियत मिलेगी। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर उपचार देने के लिहाज से भी यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है।
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वर्जन-
अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नया गैस मैनिफोल्ड सिस्टम लगाने की तैयारी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।- डॉ. जयंत आहुजा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीके अस्पताल