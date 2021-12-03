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फरीदाबाद। तानाशाह दिवस के अवसर पर मंगलवार को एनआईटी फरीदाबाद से भाजपा विधायक सतीश फागना को ब्लॉक प्रधान सुंदर भड़ाना के नेतृत्व में अतिथि अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अतिथि अध्यापकों ने हरियाणा सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार अतिथि अध्यापकों की लंबे समय से चली आ रही नियमितीकरण की मांग और न्यायालय के आदेशों को लागू करने के मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रही है।सरकार एक ओर संविधान दिवस मना रही है, वहीं दूसरी ओर अतिथि अध्यापक अपने सांविधानिक एवं न्यायिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। अतिथि अध्यापकों ने विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि प्रदेश के सभी अतिथि अध्यापकों को नियमित किया जाए और न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को बिना किसी देरी के लागू किया जाए।प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अतिथि अध्यापक पिछले लगभग 21 वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। इस अवसर पर वीरेंद्र कुमार, मनोज शास्त्री, जोगिंदर हुड्डा, कुलदीप कौशिक, विजय कुमार सहित अनेक अतिथि अध्यापक उपस्थित रहे।