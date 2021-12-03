अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोत्रिया ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सीएम विंडो और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रेकर (एसएमजीटी) पोर्टल पर लंबित शिकायतों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने को कहा। शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।अंजलि श्रोत्रिया ने सभी विभागाध्यक्षों को शिकायतों की स्वयं समीक्षा करने को कहा। उन्हें निर्धारित समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए। ये दिशा-निर्देश हरियाणा समाधान प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक के बाद दिए गए। इस बैठक में फरीदाबाद और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुसमंत कुमार बेहरा ने वीडियो माध्यम से लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की थी। एडीसी ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल शिकायतों की संख्या कम करना नहीं है। इसका लक्ष्य आमजन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को समय-सीमा से अधिक लंबित और पुराने मामलों को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश मिले। एटीआर की गुणवत्ता से समझौता न करने को कहा गया। शिकायतकर्ता से समन्वय स्थापित कर समस्या का संतोषजनक समाधान किया जाए। बैठक में नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अमित मान, बल्लभगढ़ के उपमंडल अधिकारी मयंक भारद्वाज और डीडीपीओ प्रमिन्द्र सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे।