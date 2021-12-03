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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर में शादी समारोहों के आयोजन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने और पार्किंग की अव्यवस्थित व्यवस्था से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर फरीदाबाद और सूरजकुंड क्षेत्र में बने बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल और अन्य समारोह स्थलों पर देर रात तक तेज संगीत बजता रहता है।वहीं, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण मेहमानों के वाहन सड़कों पर खड़े किए जा रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। इससे समारोह में आने वाले लोगों के साथ-साथ आम वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों को भी परेशानी हो रही है। निवासियों का कहना है कि शादी समारोहों के दौरान रात में तेज आवाज में डीजे बजने से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे अधिक दिक्कत होती है। देर रात तक संगीत की आवाज घरों के अंदर तक सुनाई देती है, जिससे लोगों की नींद प्रभावित होती है। कई बार देर रात तक चलने वाले समारोहों के कारण अगले दिन दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित होती है।ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटी में रहने वाले निवासियों के अनुसार, समारोह स्थलों के बाहर पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने से वाहन सड़क किनारे और मुख्य मार्ग पर वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होती है। व्यस्त समय में वाहनों की कतार लगने से जाम की स्थिति बन जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समारोह आयोजकों को पार्किंग की व्यवस्था परिसर के अंदर करनी चाहिए ताकि सड़क पर यातायात बाधित न हो।सूरजकुंड क्षेत्र के निवासियों ने बताया कि शादी समारोहों में देर रात तक तेज संगीत बजने के साथ तड़के विदाई के समय पटाखे फोड़ने की भी परंपरा देखने को मिलती है। अचानक पटाखों की तेज आवाज से सो रहे लोगों की नींद खुल जाती है। आसपास रहने वाले बुजुर्ग और छोटे बच्चों को इससे विशेष परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि समारोह की खुशियां दूसरों के लिए परेशानी का कारण नहीं बननी चाहिए।निवासियों ने प्रशासन से समारोह स्थलों पर पार्किंग व्यवस्था की जांच करने, सड़क पर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और ध्वनि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है।शादी समारोहों के आयोजन के लिए निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी न हो। - सीमा, सेक्टर- 75सभी हॉल संचालक के पास पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे। - ज्ञानिंदर खटाना, बीपीटीपी कॉलोनीदेर रात तक बैंक्वेट हॉल में तेज आवाज में गाने बजते हैं, इससे हम सो नहीं पाते हैं। दिनचर्या प्रभावित होती है। - संजय सरकार, दयालबागकई बार सुबह विदाई के समय परिवारजन पटाखे फोड़ते हैं, जिससे घरों में रहने वाले बच्चे और बीमार बुजुर्ग डर जाते हैं। - वीरेंद्र सिंह, दयालबाग