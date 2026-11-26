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नई दिल्ली। दिल्ली के नालों में बिना साफ किया गया सीवेज बहने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड से जवाब मांगा है कि काम पूरा होने के दावे के बावजूद नालों में गंदा पानी कैसे बह रहा है। डीपीसीसी को मौके पर निरीक्षण कर पानी के नमूने लेने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। निजामुद्दीन वेस्ट एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई में पंत नगर और लाजपत नगर के ड्रेन नंबर-22 की तस्वीरें पेश की गईं। इनमें नाले में सीवेज बहता दिखाई दिया। एनजीटी ने जल बोर्ड के मुख्य अभियंता भूपेश चंद्र पटेल से जवाब मांगा। उन्होंने 21 नवंबर की रिपोर्ट में काम पूरा होने का दावा किया था। गलत हलफनामा मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। अधिकरण ने एसटीपी परियोजनाओं की प्रगति और देरी के कारण बताने के लिए दो सप्ताह में हलफनामा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। ब्यूरो



- पंत नगर और लाजपत नगर के नाले में अब भी बह रहा गंदा पानी, डीपीसीसी करेगी जांच