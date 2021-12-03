Faridabad News: दोस्त ने ही पहाड़ी से धक्का देकर की हत्या

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आरोपी के कबूलनामे के बाद 75 फीट गहरी खाई से बरामद हुआ पत्थर से कुचला हुआ शवसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। धौज थाना क्षेत्र में नए मोबाइल से फोटो खींचने की जिद और धक्का-मुक्की में फोन टूटने पर युवक ने अपने ही दोस्त की 75 फीट ऊंची चट्टान से धक्का देकर हत्या कर दी। वारदात को हादसे का रूप देने के लिए आरोपी 20 घंटे तक पुलिस और गोताखोरों को गुमराह कर झील में तलाशी करवाता रहा।पुलिस की कड़ाई से हुई पूछताछ के बाद आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस के अनुसार, 19 वर्षीय राजकुमार मजदूरी करता था। हाल ही में राजकुमार एक नया मोबाइल खरीद कर लाया था। रविवार को पड़ोसी दोस्त मुफीद (18) के साथ घुमने के लिए सिरोही झील स्थित सेल्फी पॉइंट पर गया था। वहां मुफीद राजकुमार के नए फोन से फोटो लेने की जिद करने लगा। राजकुमार ने जब अपना फोन देने से मना किया तो दोनों के बीच खींचतान हो गई, जिसमें फोन नीचे गिरकर टूट गया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी और गाली-गलौज शुरू हो गया। गुस्से में आकर मुफीद ने राजकुमार को जोर से धक्का दे दिया। धक्का लगते ही राजकुमार करीब 75 फीट नीचे चट्टानों और पत्थरों पर जा गिरा। गिरने के दौरान चट्टानों से टकराने से उसका चेहरा बुरी तरह कुचल गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी डरकर वहां से भाग निकला और शव को जंगल में छोड़ दिया।20 घंटे तक गुमराह करता रहा आरोपीशाम को अकेले घर लौटे मुफीद से जब परिजनों ने राजकुमार के बारे में पूछा तो उसने झूठी कहानी गढ़ी कि सेल्फी लेते वक्त राजकुमार का पैर फिसल गया और वह झील में डूब गया। पुलिस ने भी उसके बयान के आधार पर एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर सोमवार पूरे दिन झील में सर्च ऑपरेशन चलाया। आरोपी के बार-बार बयान बदलने से पुलिस और परिजनों को उस पर शक हुआ। धौज थाना पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने सच उगल दिया। उसकी निशानदेही पर झील से कुछ दूरी पर खाई से राजकुमार का शव बरामद किया गया।एनआईटी-3 स्थित ईएसआईसी अस्पताल के शवगृह पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। मृतक के पिता गोरेलाल ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मृतक के पिता की शिकायत पर आरोपी मुफीद और उसके पिता के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्य आरोपी मुफीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह साइबर कैफे में हेल्पर का काम करता है। फिलहाल जांच में आरोपी के पिता की कोई भूमिका सामने नहीं आई है। मृतक और आरोपी दोनों गांव सिरोही, थाना धौज के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।