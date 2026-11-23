Faridabad News: संविधान रक्षा मार्च की तैयारियों को लेकर बैठक
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:15 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:15 AM IST
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फरीदाबाद। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ निकाले जाने वाले संविधान रक्षा मार्च की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलजीत कौशिक ने की । इसमें हरियाणा विचार विभाग के अध्यक्ष विनोद कौशिक विशेष रूप से मौजूद रहे। यह मार्च 26 नवंबर को निकाला जाएगा। बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और आमजन के अधिकारों की सुरक्षा का संकल्प लिया। सभी ने 26 नवंबर के मार्च को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। ब्यूरो
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