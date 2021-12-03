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अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगायापीड़िता को 1.50 लाख रुपये मुआवजा देने की सिफारिशजिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 1.50 लाख रुपये मुआवजा देने की सिफारिससंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सगाई समारोह में मूली उखाड़ने के पैसे देने के बहाने 11 साल की बच्ची को टेंट के पीछे ले जाकर छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अभिषेक फुटेला की अदालत ने दोषी 43 वर्षीय हरिकिशन पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने पीड़िता को 1.50 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सिफारिश भेजी है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, चार दिसंबर 2016 को बच्ची परिवार के अन्य बच्चों के साथ गांव में एक सगाई समारोह में गई थी। खाना खाने के बाद लौटते समय हरिकिशन ने मूली उखाड़ने के पैसे देने का लालच देकर उसे टेंट के पीछे बुलाया। आरोप के मुताबिक, वहां उसने बच्ची को पीछे से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। घर पहुंचकर बच्ची ने परिजनों को घटना बताई। इसके बाद पिता और चाचा समारोह स्थल पहुंचे, लेकिन आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर निकल गया। शिकायत पर पांच दिसंबर 2016 को महिला थाना सेंट्रल में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।अदालत ने स्कूल के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों से घटना के समय बच्ची की उम्र 11 साल से अधिक प्रमाणित मानी। पीड़िता की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी ठहराया। सुनवाई के दौरान आरोपी 31 मई 2018 को अदालत में पेश नहीं हुआ था। इसके बाद 26 नवंबर 2018 को उसे उद्घोषित बदमाश घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने उसे चार नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 25 नवंबर को दोषी करार देते हुए 26 नवंबर को सजा सुनाई।