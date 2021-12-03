विज्ञापन

फरीदाबाद। जयप्रकाश मास्टर को भाजपा एससी मोर्चा फरीदाबाद महानगर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने नई जिम्मेदारी मिलने पर संगठन को मजबूत करने की उम्मीद जताई। वहीं, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मास्टर ने विधायक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। संवाद