अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। औद्योगिक सेक्टर-58 में सड़कों के किनारे मिट्टी और गंदगी फैलने की समस्या से निजात दिलाने के लिए एचएसआईआईडीसी (हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड) की ओर से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाई जाएंगी। सेक्टर की करीब 15 सड़कों के दोनों ओर डेढ़-डेढ़ मीटर हिस्से में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने की योजना तैयार की गई है। विभाग की ओर से अगले माह से इस काम को शुरू करवाने की तैयारी है।सेक्टर-58 में सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार सड़क पर जगह कम होने के चलते वाहन चालकों को सड़क किनारे कच्चे हिस्से में वाहन उतारने पड़ते हैं। इससे सड़क किनारे मिट्टी जमा होने के साथ ही वाहनों के गुजरने पर धूल उड़ती रहती है। बारिश के दौरान यही मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो जाती है, यह सड़क पर आ जाती है। जिससे आवागमन में भी दिक्कत होती है। इस समस्या को देखते हुए एचएसआईआईडीसी ने सड़कों के दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का निर्णय लिया है। इससे सड़क किनारे का हिस्सा व्यवस्थित होने के साथ वाहन चालकों को भी अतिरिक्त जगह मिल सकेगी। मिट्टी सड़क पर आने की समस्या भी कम होगी। एचएसआईआईडीसी के प्रबंधक हरिकिशन ने बताया कि सेक्टर की करीब 15 सड़कों के दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने की योजना है। अगले माह से काम शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण वाहन चालकों को कच्चे हिस्से में उतरना पड़ता है, जिससे सड़क पर मिट्टी फैलती है। इंटरलॉकिंग टाइल्स लगने से इस समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।