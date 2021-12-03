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30 दिन में काम पूरा करना होगासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। फ्लैट का इंटीरियर तैयार करने के नाम पर करीब 11 लाख रुपये लेने के बावजूद नौ महीने से अधिक समय तक काम अधूरा छोड़ना यूसी इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी और उसके तीन हिस्सेदारों को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए अधूरा काम पूरा करने का आदेश दिया है। आयोग ने इसके लिए 30 दिन का समय दिया है। ऐसा नहीं करने पर कंपनी को शिकायतकर्ता को जमा कराई गई राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा लौटाना होगा।सेक्टर-3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी मनीषा रौतेला ने आयोग में शिकायत दी थी। उन्होंने सेक्टर-86 स्थित अपने फ्लैट के इंटीरियर का काम कंपनी को 11,01,990.75 रुपये में दिया था। कंपनी ने तीन महीने में काम पूरा कर फ्लैट सौंपने का भरोसा दिया था। इसके लिए भुगतान की समय-सारिणी भी तय की गई थी। शिकायत के अनुसार, मनीषा ने कंपनी को 10,87,654 रुपये का भुगतान कर दिया था। यह अनुबंध की कुल राशि का करीब 98 प्रतिशत था। इसके बावजूद तय समय में काम पूरा नहीं किया गया। नौ महीने से अधिक समय बीतने पर भी फ्लैट के कई काम अधूरे थे और फिनिशिंग की गुणवत्ता भी खराब थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने तय शर्तों के विपरीत स्थानीय ठेकेदारों से काम कराया।आयोग ने कंपनी और उसके तीनों हिस्सेदारों को नोटिस जारी किए, लेकिन कोई पेश नहीं हुआ। इस पर 3 दिसंबर 2025 को उन्हें एकतरफा घोषित कर दिया गया। आयोग ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश भुगतान की रसीदों, ईमेल, चैट और तस्वीरों का अवलोकन करने के बाद शिकायत स्वीकार कर ली। आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भड़ाना की पीठ ने कंपनी को अधूरा काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 5,500 रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 3,300 रुपये देने का आदेश दिया है।