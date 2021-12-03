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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। देवउठनी एकादशी के बाद शादी-विवाह का सीजन शुरू होने से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। शुक्रवार को दिल्ली जाने वाली ईएमयू और लोकल ट्रेनों में सामान्य दिनों से अधिक भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में लोग शादी की खरीदारी के लिए दिल्ली के बाजारों का रुख कर रहे हैं।सुबह से ही स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही अधिक रही। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में चढ़ने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई डिब्बों में सीटें भरने के बाद यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा करने वालों को भीड़ के कारण परेशानी हुई। परिवारों के साथ खरीदारी के लिए निकलने वाले लोगों से ट्रेनों में दबाव बढ़ा है। लोग शादी के कपड़े, लहंगे, शेरवानी, गहने और जूते-चप्पल खरीदने दिल्ली जा रहे हैं। अन्य जरूरी सामान की खरीदारी के लिए भी बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली पहुंच रहे हैं।आरपीएफ इंस्पेक्टर श्रवण कुमार ने बताया कि शादी के सीजन में यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए आरपीएफ जवान नियमित गश्त कर रहे हैं। यात्रियों से अपील की जा रही है कि चलती ट्रेन में न चढ़ें। उन्हें सफर के दौरान अपने सामान का ध्यान रखने की सलाह भी दी गई है।